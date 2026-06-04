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Samsun'da zehir tacirlerine gözaltı: 831 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da zehir tacirlerine gözaltı: 831 gram metamfetamin ele geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 831 gram metamfetamin, 75 sentetik ecza, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 831 gram metamfetamin ile çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Atakum ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.M.O. (30) ve E.K.Y. (21) isimli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 831 gram metamfetamin, 75 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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