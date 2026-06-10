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Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda telsiz, cinsel materyal, kurusıkı tabanca ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik Atakum ilçesinde bulunan bir spa salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek şahsın tespit edildiği öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 adet el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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