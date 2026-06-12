Masaj salonuna fuhuş operasyonda 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik Atakum ilçesinde bulunan bir spa salonuna önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek şahsın tespit edildiği öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 9 adet el telsizi, çok sayıda cinsel materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Masaj çalışanlarının polise yakalanmamak için telsiz ile haberleştikleri ortaya çıktı.

Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin güvenlik kamerası kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. G.K. (42) adlı kadın ve H.D. (38) çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.G. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı