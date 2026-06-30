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Bıçakla yaralamaya 2 gözaltı

Bıçakla yaralamaya 2 gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amfi Tiyatro'da meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklı saldırıya uğrayan D.K. (48) karın bölgesinden ve kalçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili E.H.S. (21) ile B.M.O. (18) adlı genç kızı gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.H.S. ile B.M.O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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