Zehir operasyonu: 24 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Ekiplerce K.S. isimli şahsın kullanımında bulunan araçlar ile ikametinde yapılan aramalarda 24 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda K.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

