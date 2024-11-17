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At Arabasıyla Hırsızlık: Demir Kapıyı Çaldılar

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Hatay'da hırsızlar, galericiler sitesine ait demir kapıyı at arabasıyla çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, durumu sabah fark etti ve hırsızların sürekli bölgeden uğradığını belirtti.

Bir garip hırsızlık: At arabasıyla gelip, sitenin demir kapısını böyle çaldılar

HATAY - Hatay'da at arabalı hırsızların galericiler sitesine ait demir kapıyı çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde yaşandı. Gece saatlerinde bölgeye at arabasıyla gelen hırsızlar, sitenin demir kapısını çaldılar. Durumu sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde fark eden vatandaşlar, görüntüleri izlediklerinde kapının at arabalı hırsızlar tarafından çalındığını anladılar. Hırsızların at arabasıyla gelerek demir kapıyı çaldığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çeken Ahmet Demir, "Hırsızlar buraya sürekli geliyor. Kamera olmasına rağmen yine buralarda hırsızlık yapıyorlar. Geçen günde kapıyı çaldılar. Buna bir çözüm bulunması lazım" dedi.

At Arabasıyla Hırsızlık: Demir Kapıyı Çaldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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