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Afyonkarahisar'da Astsubay Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Astsubay Kazası: 3 Yaralı
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Afyonkarahisar’da izne çıkan astsubayların taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 muzaffaf astsubay yaralandı.

Afyonkarahisar'da izne çıkan astsubayların taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 muzaffaf astsubay yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B.Ş. (24) idaresindeki 38 NZ 356 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada araç sürücüsü S.B.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.E.K. (23) ve C.B.M. (21) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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