Rus turistlere Türkiye'de fırtına engeli
Rusya'dan Türkiye'ye yola çıkan 950 yolcu ve 450 personeli bulunan Astoria Grande kruvaziyer gemisi, Amasra Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşamayıp İstanbul'a yönelmek zorunda kaldı.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve 950 yolcu ile 450 personeli bulunan Astoria Grande gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle limana yanaşamadı. Bir süre açıkta bekleyen dev gemi, İstanbul'a doğru hareket etti.

Rusya'dan Türkiye'ye doğru 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu gün sabah saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarına geldi. Toplam 945 yolcu ve 462 personelle Amasra Limanı'na girmek isteyen gemi, şiddetli fırtına nedeniyle, limana giremedi. Dakikalarca açıkta bekleyen gemi, defalarca kez yaptığı denemedi başarısız oldu. Seferlerin başladığı 2022 yılından bugüne kadar Amasra Limanı'na 90 kez başarılı şekilde yanaşan, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyer, römorkörlerin de verdiği desteğe rağmen limana giriş yapamadı.

Bir süre açıkta bekleyen gemi, rotasını İstanbul'a doğru kırarak, Amasra açıkalrından ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
