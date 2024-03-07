Aslanapa'ya yeni atanan din görevlileri göreve başladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine yeni atanan din görevlileri, cübbe sarık giydirme merasimi ile görevlerine başladı.

İlçe Müftüsü Yahya Özen ve İlçe Vaizi Üsame Karayel, ilçeye İmam Hatib ve Müezzin Kayyım olarak atanan din görevlileriyle aylık mutat toplantı öncesi hasbihal ettikten sonra cübbe ve sarıklarını giydirdi.

İlçe Müftüsü Özen, din görevlilerine görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA