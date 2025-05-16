Aslanapa'da Hayvan Hareketlerine Yönelik Yol Kontrolü Gerçekleştirildi

Aslanapa'da Hayvan Hareketlerine Yönelik Yol Kontrolü Gerçekleştirildi
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Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hayvan hastalıklarını önlemek amacıyla güvenlik güçleri ile koordineli olarak yol kontrolü gerçekleştirdi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından güvenlik güçleri ile koordineli olarak hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolü gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, bulaşıcı hayvan hastalıklarının, yetiştirici mağduriyetlerinin ve bölgesel ya da daha geniş çaplı salgınların önlenmesi amacıyla Aslanapa ilçesi Göynükören köyü mevkii kontrol noktasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince güvenlik güçleri ile koordineli olarak hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolü gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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