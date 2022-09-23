Askeri personelin tabanca zoruyla telefonunu ve cüzdanını gasbeden 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, askeri personelin tabanca zoruyla cep telefonunu ve cüzdanını gasp ederek taksiyle kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde sahilde kız arkadaşı ile birlikte oturmakta olan Teğmen T.Ö.'nün yanına 4 şüpheli yaklaştı. Tabanca çıkartan şüpheliler, T.Ö.'nün zorla cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, T.Ö., durumu polise bildirdi. T.Ö.'nün vermiş olduğu eşgal bilgileri üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin taksiyle kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin Bayraklı ilçesine kaçma ihtimaline karşı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yakalama çalışmasına katıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 3 şüpheli Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Ekipler tarafından şüphelilerin yapılan üst aramasında teğmene ait cep telefonu bulunurken, suç aleti tabanca da taksi içerisinde ele geçirildi. Gasp olayına karışan F.P. (21), B.P. (23) ve H.H., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, T.Ö.'ye ait cüzdanı ise kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi. Cep telefonu T.Ö.'ye teslim edilirken, 3 şüphelinin bir gün önce de bir başkasını gasp ettikleri öğrenildi. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR