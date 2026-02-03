Haberler

ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar

ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik soruşturmada, 4'ü tutuklu 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ASSAN Group soruşturmasında şüpheliler Emin Öner, Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş hakkında iddianame hazırladı.
  • İddianamede, Emin Öner için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri suçlarından' 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.
  • İddianamede, Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş için 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri suçlarından' 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan "ASSAN Group"un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un da aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

EMİR ÖNER'E 36 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emin Öner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçlarından 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

DİĞER 4 ŞÜPHELİYE 21 YIL İSTENDİ

İddianamede, şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş'in ise "zincirleme şekilde devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma" suçundan 10'ar yıldan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
