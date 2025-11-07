Haberler

Asfaltlama Çalışmasında Elektrik Çarpması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfaltlama çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde asfaltlama çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, biri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sürdürülen asfaltlama çalışması sırasında işçilerden Servet Kayaoğlu ve Yasin Özgün bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Servet Kayaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Özgün'ün tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


