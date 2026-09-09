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Asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı

Asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman’da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı, trafik yönünden 1 milyon 54 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı, trafik yönünden 1 milyon 54 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 49 ekip ve 141 personel katıldı.

10 sabit nokta ile 16 seyir halindeki ekip tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olduğu 164 bölgede kontroller yapıldı.

Uygulama kapsamında 1.251 şahıs, 365 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 aranan şahıs yakalandı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise toplam 1 milyon 54 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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