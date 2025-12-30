AŞAV Başkanı Akar: 'İmanlı Türk Milleti'nde yiğit, sinede ise vatan aşkı asla tükenmeyecek'

Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, Türkiye üzerinde sinsi planları bulunan terör örgütleri ve arkasındaki emperyal güçlerin hiç bir zaman amacına ulaşamayacaklarını belirterek, "Bu aziz toprağa düşen her bir damla şehit kanı, bizler için semalardan inen ilahi bir madalyadır. Devlet ve millet el ele vererek, bu alçaklığın hesabını en ağır şekilde sormaya muktedirdir" dedi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

Yalova'daki hain saldırı sonrası konuşan AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, "Yalova ve çevre illerimizde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, hain terör örgütü DEAŞ mensupları ile çıkan çatışmada vatan evlatlarımızın şehadet haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Zalimde hile ve kahpelik bitmese de; imanlı Türk milletinde yiğit, sinede ise vatan aşkı asla tükenmeyecektir. Bu kutlu toprakların huzuru için canını feda eden kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanlarımıza ise Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar, açıklamasına şu ifadelere devam etti; "Tarihin her safhasında olduğu gibi bugün de hatırlatıyoruz ki; bizler İslam'ın son ordusu, hakikatin son savaşçılarıyız. Coğrafi ve tarihi varoluş mücadelemiz göstermiştir ki; değil birkaç alçak terör örgütü, tüm dünya bir araya gelip üstümüze gelse dahi Allah'ın davasından ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinden bir adım geri atmayız. Başımızı asla öne eğmeyiz! Bu aziz toprağa düşen her bir damla şehit kanı, bizler için semalardan inen ilahi bir madalyadır. Devlet ve millet el ele vererek, bu alçaklığın hesabını en ağır şekilde sormaya muktedirdir. Asırlardır farklı maskeler ardına gizlenerek birliğimize kastedenlerin maskeleri artık düşmüştür. Şunu net bir şekilde ifade ediyoruz: Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Hain emellerine asla ulaşamayacaklar. Buradan tüm hain şer odaklarına ve onların destekçilerine sesleniyoruz: Alçak emellerinize asla ulaşamayacaksınız. Bu milletin sinesindeki imanı, devletimizin azametini ve vatan sevgimizi asla sarsamayacaksınız. Aziz şehitlerimizin mübarek hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - BURSA