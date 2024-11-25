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Artvin Şavşat'ta Köy Servisi Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı

Artvin Şavşat'ta Köy Servisi Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde, içerisinde hasta yolcuların da bulunduğu bir köy servisi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri, yolcuları güvenli bir şekilde kurtardı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, içerisinde 2'si hasta 8 yolcu bulunan köy servisi kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Yolcuların yardımına ise ekipler yetişti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskikale köyüne gitmekte olan ve içerisinde 2 hasta ile toplamda 8 yolcunun bulunduğu köy servisi, köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldı.

Servis şoförü Şerafettin Durmuş'un ihbarı üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazili araçlarla gerçekleştirilen operasyon sonucunda yolcular kurtarıldı. Hastalar Mehmet Güner ve Süleyman Çelik, güvenli bir şekilde başka bir araçla köylerine ulaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya çağırdı. Karla mücadele çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü öğrenildi - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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