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Artvin haberleri | Artvin'de sanayi sitesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Artvin haberleri | Artvin'de sanayi sitesinde yangın

Gelen Artvin haberine göre Artvin'in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Artvin'in Hopa ilçesinde sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesinde saat 11.00 sıralarında sanayi sitesindeki bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 sanayi çalışanı hafif yaralandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Artvin 3. Sayfa Haberler

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