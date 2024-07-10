Artvin- Erzurum Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış sonrası Artvin-Erzurum Karayolu, meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum Karayolu'nun 17 ve 25. kilometreleri arası 5 farklı noktada heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ana yolu çift taraflı ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı. Heyelan gelen noktalardan o anda araç geçmemesi olası facianın önüne geçti.