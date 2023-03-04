Artvin'deki çığda hayatını kaybeden dağcılardan birinin kimliği belirlendi 3. Sayfa Haberleri Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan birinin Erzurumlu Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan birinin Erzurumlu Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Öte yandan Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak görev yaptığı öğrenildi. Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi Yaylası'nda bugün yaşanan çığda 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin'in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi. Öte yandan Malatya'dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi. - ARTVİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Tekin Yusufeli Malatya Artvin 3. Sayfa Haberler

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