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Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Artvin'de Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hopa-Borçka kara yolunda trafik aksamaları yaşandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı sürücüler tünel içerisinde mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yolu açmak için yoğun çaba harcarken, kaygan zemin nedeniyle bazı tırlar kontrolden çıkarak yolu kapattı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu, bazı sürücüler ise tünel içinde mahsur kaldı.

Hopa-Borçka kara yolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken bazı araçların kayarak yoldan çıkmasına neden oldu.

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bazı tırlar kontrolden çıkarak yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu açmak ve araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak aşırı trafik nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksadı. Ekipler, kısım kısım yolu açarak ve kayan tırları çekerek trafiği kontrollü şekilde yeniden sağlamaya çalıştı. Başlatılan çalışma sonrası kara yolu trafiğe açılırken, trafik ekipleri tarafından araç geçişlerine kontrollü olarak izin verildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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