Artvin'de Tünel İçinde Aydınlatma Çalışması Yapan İşçilere Minibüs Çarptı: 7 Yaralı

Artvin'de tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza Yusufeli- İspir karayolu 5. kilometresi Çeltikdüzü mevkide bulunan Süpürgen Tüneli'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, tünel içerisinde tavan aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen makaslı asansöre yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle, asansör yolcu minibüsünün üzerine düştü. Asansörde bulunan 4 işçi ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe hastanesine taşınırken, yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN