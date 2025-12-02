Haberler

Artvin'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Artvin'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Artvin'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjden düşmesi sonucu yaşanan kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Artvin'de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü Hekimoğlu Mahallesi yolunda sabah saatlerinde Hasan Günay'ın (44) kullandığı 41 AEB 110 plakalı kamyonet, Artvin istikametinden Ortaköy yönüne seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya düştü. Kazada sürücü Hasan Günay ile araçta bulunan ağabeyi Yunus Günay (51) ile Hasan İnce (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
