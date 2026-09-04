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Şavşat'ta Tarihi Cami Yangını: Lojman Kullanılamaz

Şavşat'ta Tarihi Cami Yangını: Lojman Kullanılamaz
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Artvin’in Şavşat ilçesinde tarihi camide çıkan yangın lojmana sıçradı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde tarihi camide çıkan yangın lojmana sıçradı. Lojman kullanılamaz hale gelirken, ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı tarihi camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler cami lojmanına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cami lojmanı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangın anı ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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