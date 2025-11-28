Haberler

Artvin'de Maganda Kurşunu Park Halindeki Araca Isabet Etti

Güncelleme:
Hopa ilçesinde bir maganda kurşunu park halindeki otomobil ile iş yerine isabet etti. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, kurşunun kim tarafından ateşlendiği araştırılıyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde atılan maganda kurşunu park halindeki otomobil ile iş yerine isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hopa Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sanayi içinde park halindeki aracın ön camına isabet eden kurşun, camı delip sekerek oto cam tamiri yapan iş yerinin içine girdi. Olay esnasında dükkanda bulunan Kenan Can ve çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin içine giren kurşunun masa ve tezgahların yakınından geçmesi dikkat çekerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Maganda kurşununun kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
