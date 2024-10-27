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Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolunda ulaşım zorlu şartlar altında sağlanıyor. Jandarma, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Artvin-Ardanuç- Ardahan Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

ARTVİN - Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Artvin il Karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve Karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Artvin'de Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - 3.Sayfa

Hava Durumu Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ardahan Ardanuç Ulaşım Güncel Artvin Yaşam

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