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Artvin'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Artvin'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, haziran ayı boyunca düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 312 paket kaçak sigara, 182 litre kaçak alkol ve 9 kg tütün ele geçirdi. 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haziran ayı boyunca kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda binlerce paket kaçak sigara, kaçak alkol ve tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 5 bin 312 paket kaçak sigara, 182 litre kaçak alkollü içki ve 9 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarıyla ilgili 18 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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