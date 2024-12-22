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Artvin'de Kaçak Avcılara Rekor Ceza

Artvin'de Kaçak Avcılara Rekor Ceza
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 660 bin lira para cezası kesildi. Ekipler, kaçak yollarla avlanmış bir yaban keçisi buldu ve avcılara cezai işlem uyguladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 660 bin lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Şavşat'ın Köprükaya mevkisinde şüpheli bir araçta arama yaptı. Arama sırasında kaçak yollarla avlanmış bir yaban keçisi bulunması üzerine ekipler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden avcılara rekor düzeyde ceza uyguladı. El konulan yaban keçisi koruma altına alınırken, yetkililer kaçak avcılıkla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. DKMP ekipleri, doğanın zenginliklerini korumak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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