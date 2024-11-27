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Artvin'de Heyelan: Karayolu Ulaşımına Kapandı

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Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu dev bir kaya parçası karayoluna düşerek ulaşımı engelledi. Uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler bölgeye sevk edildi.

Artvin'de heyelan: Dev kaya karayolunda ulaşım kapattı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Ormanlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçasının karayoluna düşmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, akşam saatlerinde kaya Ormanlı köyü girişinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları ekipleri, kaya parçasının yoldan kaldırılması ve ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı.

Artvin'de Heyelan: Karayolu Ulaşımına Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - 3.Sayfa
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