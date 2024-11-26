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Artvin'de Hasta Yolcuları Taşıyan Servis Kara Saplandı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde, içerisinde hasta yolcular bulunan bir köy servisi yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Ekipler, yolcuların kurtarılması için hızla müdahale etti.

Artvin'de içerisinde hasta olan köy servisi kara saplandı, yardımına ekipler yetişti

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde, içerisinde 2'si hasta 8 yolcu bulunan köy servisi kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Yolcuların yardımına ise ekipler yetişti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskikale köyüne gitmekte olan ve içerisinde 2 hasta ile toplamda 8 yolcunun bulunduğu köy servisi, köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldı.

Servis şoförü Şerafettin Durmuş'un ihbarı üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazili araçlarla gerçekleştirilen operasyon sonucunda yolcular kurtarıldı. Hastalar Mehmet Güner ve Süleyman Çelik, güvenli bir şekilde başka bir araçla köylerine ulaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya çağırdı. Karla mücadele çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Artvin'de Hasta Yolcuları Taşıyan Servis Kara Saplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK DUMAN - 3.Sayfa
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