Artvin'de denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu - Haberler

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Artvin'de denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dün akşam saatlerinde kaybolmuştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dün akşam saatlerinde kaybolmuştu. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı.

İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denizde kayboldu. Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. 10 yaşındaki Göçer'in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Ailesinin feryadı yürekleri dağladı

Ekipler tarafından denizden çıkartılan minik Utku'nun cansız bedenini gören ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Etraftakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemalpaşa Artvin 3. Sayfa Haberler

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