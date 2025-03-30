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Artvin'de Çığ Felaketi: 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Artvin'de Çığ Felaketi: 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
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Artvin'in Camili bölgesinde meydana gelen çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Olay anı kameraya yansıdı ve yolun açılması için ekipler çalışmalar başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde, meydana gelen çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen çığ Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.

Kışın yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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