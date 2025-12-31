Ardanuç'ta 3 çobanın çığ altında kaldığı olayla ilgili köy sakinleri yaşananları anlattı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekariya köyünde 3 çobanın çığ altında kaldığı olayla ilgili köye yakın Ballı köyü sakinleri yaşananları anlattı.

Zekariya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde meydana gelen çığ, bölgede endişeye neden oldu. Çığın ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve UMKE ekibi ile yolu açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri gönderildi. 6 çobandan 3'ünün sürüleri ile birlikte çığ altında kaldığı belirtilirken, kötü hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği kaydedildi.

Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden tünel bölgesinde oluşan çığı gören, bölgeye yakın Ballı köyü sakinlerinden Özcan Yağcı, çığın sabah erken saatlerde yaylayı geçmeye çalışan çobanları ve sürüsünü altına aldığını söyledi. Çığın, Ardanuç ile Olur ilçesi sınır hattında geldiğini aktaran Yağcı, "Çobanlar sınırı geçerken çığ geldi. Koyunları getiriyorlarken oldu. Bizim köyden de gidenler var ancak henüz kendilerine ulaşılamadı" dedi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hava şartlarının oldukça ağır olduğu, ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle iş makinelerinin dahi yol açma çalışmalarında zorlandığı, kepçelerin ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi. - ARTVİN