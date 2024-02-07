Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığın altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz, (35) geri dönüş yolundayken çığ meydana geldi. İş makinası ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, Şavşat Merkez Kemalpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi. - ARTVİN