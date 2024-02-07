Üye Girişi
Haberler

Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığın altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü toprağa verildi. İş makinası ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. Yılmaz'ın cenazesi, Şavşat Merkez Kemalpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda meydana gelen çığın altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz, (35) geri dönüş yolundayken çığ meydana geldi. İş makinası ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, Şavşat Merkez Kemalpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yılmaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaköy Artvin Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title