Artvin'de Kaçak Bal ve Alkol Operasyonu

Artvin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 304 kilogram kaçak bal ile alkol, sigara ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Borçka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak alkol ticareti yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 el kantarı, 304 kilogram kaçak bal, 500 gram kaçak tütün, çeşitli markalarda 318 paket kaçak sigara, 108 kutu sir ağda, çeşitli markalarda 14 şişe 100 cl kaçak alkol ile 0,5 litrelik pet şişelerde 47 adet etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suç geliri olduğu değerlendirilen çeşitli miktarlarda Türk lirası ve dövize el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı