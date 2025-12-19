Haberler

Artvin'de 147 gram kokain ele geçirildi

Artvin'de 147 gram kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 147,70 gram kokain ele geçirilmiş ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla bir şahıs tutuklanmıştır. Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Artvin'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 147,70 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 147,70 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce durdurulan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalar sonucu, bir şahsın yanında bulunan poşet içerisinde 147,70 gram kokain maddesi bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' adli işlem başlatıldı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Konserde patronuyla yakalanan yönetici ilk kez konuştu: Taciz bitmedi
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title