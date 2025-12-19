Artvin'de 147 gram kokain ele geçirildi

Artvin'de narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 147,70 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 147,70 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce durdurulan şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalar sonucu, bir şahsın yanında bulunan poşet içerisinde 147,70 gram kokain maddesi bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' adli işlem başlatıldı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ARTVİN