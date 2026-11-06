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Artvin-Ardahan yolunda kar nedeniyle yolda kalan tırlar ekip müdahalesiyle çekildi

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Artvin-Ardahan yolunda kar nedeniyle yolda kalan tırlar ekip müdahalesiyle çekildi Haber Videosunu İzle
Artvin-Ardahan yolunda kar nedeniyle yolda kalan tırlar ekip müdahalesiyle çekildi
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Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çekilen tırların ardından bölgede trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle tırlar çekilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde kar nedeniyle ilerleyemeyen tırlar yolda kaldı.

Bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, ekipler yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Tırlar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çekildi.

Öte yandan, kentte etkili olan sağanak gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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