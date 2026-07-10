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Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı

Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde yaşandı. Kavşakta 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, araçta sıkışan iki yaralı vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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