Arsuz’da ev yangını büyümeden söndürüldü
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Kozaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yanan evde hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı