Haberler

Artvin'de yaylada mahsur kalan 6 kampçıyı ekipler kurtardı

Artvin'de yaylada mahsur kalan 6 kampçıyı ekipler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Arsiyan Yaylası'nda kamp yapan 6 kişi, aniden bastıran kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından jandarma ve arama kurtarma ekipleri kampçıları güvenli şekilde ilçeye indirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan 2 bin 600 rakımlı Arsiyan Yaylasında kamp yapan 6 kişi, aniden bastıran kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, kampçıları güvenli şekilde ilçeye indirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan Yaylası Boğa Gölleri bölgesinde kamp yapmak amacıyla çıkan 6 kişi, hava şartlarının aniden değişmesi sonucu mahsur kaldı.

Havanın açık olduğu sırada bölgeye giden kampçılar, gece saatlerinde etkisini artıran sağanak ve kar yağışına yakalandı. Yaklaşık 2 bin 600 rakımdaki bölgede kar kalınlığının artmasıyla yayla yolları ulaşıma kapanırken, kampçıların araçları da ilerleyemedi.

İhbar üzerine harekete geçen Şavşat İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karlı yolları açmak için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma Ekibi (ŞAKUT), arazi araçlarıyla Boğa Gölleri bölgesine ulaştı.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kamp alanına ulaşan ekipler, mahsur kalan 6 kampçının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Kampçılar daha sonra güvenli şekilde bulundukları bölgeden alınarak Şavşat ilçe merkezine indirildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır

Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kalabalıkla Anıtkabir'e yürüyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Derhal kurultay yapın, partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturun

7 km uzaklıktan Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Derhal" deyip çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

Tom Barrack'ın Suriye'deki görevi bitti
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

"Bir yere gitmiyorum" dedi
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber