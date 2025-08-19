Arpaçay'da Silah Ticareti Operasyonu: 12 Gözaltı

Arpaçay'da polis düzenlendiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olay ile ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik birçok adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 8 şarjör ve 200 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 12 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 12 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldı. - KARS