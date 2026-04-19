Arpaçay'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, ilçede eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği personelleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Akköz'ün başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak adına kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve kolluk birimleri arasında koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı. Bu kapsamda özellikle risk taşıyan durumların önceden tespit edilmesi, olumsuzluklara hızlı ve etkili müdahale edilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusu da detaylı şekilde değerlendirildi. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, servis araçlarının denetimi, giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik açıklarına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, okul çevrelerinde oluşabilecek risk alanları belirlenerek, bu alanlara yönelik ilave güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kolluk kuvvetlerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin artırılması ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Akköz, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. Okul güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - KARS

