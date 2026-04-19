Haberler

Arpaçay'da okul güvenliği masaya yatırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamaya yönelik okul güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve güvenlik tedbirleri vurgulandı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, ilçede eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği personelleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Akköz'ün başkanlığında yapılan toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak adına kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve kolluk birimleri arasında koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı. Bu kapsamda özellikle risk taşıyan durumların önceden tespit edilmesi, olumsuzluklara hızlı ve etkili müdahale edilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı.

Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusu da detaylı şekilde değerlendirildi. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, servis araçlarının denetimi, giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik açıklarına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, okul çevrelerinde oluşabilecek risk alanları belirlenerek, bu alanlara yönelik ilave güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kolluk kuvvetlerinin okul çevrelerindeki denetimlerinin artırılması ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Akköz, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, tüm kurumların iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. Okul güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor

Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın feci şekilde can verdi

Bariyerlere çarpan araç alev aldı, genç kadın dışarı çıkarılamadı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı yeniden hızlandı

Orta Doğu’da korkutan hareketlilik! ABD uçakları akın akın gidiyor

Yoğun sis Boğaz’ı kapattı: Köprü manzarası izleyenleri hayran bıraktı

İstanbul'da mest eden görüntüler
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yüzüstü yatarken bulundu