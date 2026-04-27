Haberler

Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ile İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda, ilçede genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini için yapılan denetimler ve alınan tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik alınacak önlemler üzerinde durulurken, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Ayrıca umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimler ve bu alanlarda kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, ilçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılması ve denetimlerin kararlılıkla devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı