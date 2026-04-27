Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında, ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ile İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda, ilçede genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini için yapılan denetimler ve alınan tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik alınacak önlemler üzerinde durulurken, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Ayrıca umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimler ve bu alanlarda kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda, ilçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılması ve denetimlerin kararlılıkla devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. - KARS

