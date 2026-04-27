Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde bir erkek cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, yapılan incelemelerin ardından ceset torbasına konularak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı