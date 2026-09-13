Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu bölgeye erişememesi nedeniyle hava desteği istendi. Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı