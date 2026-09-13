Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu bölgeye erişememesi nedeniyle hava desteği istendi. Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
Arnavutköy Hacımaşlı’da ormanlık alanda yangın çıktı.
Arnavutköy Hacımaşlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının bulunduğu bölgeye erişememesi nedeniyle hava desteği istendi. Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı