Pençe Kilit'ten kahreden haber! Tedavi gören askerimiz şehit düştü 3. Sayfa Haberleri Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Çatışmalarda ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğu öğrenildi. Hakkari Yüksekova'da görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK'ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu'nu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI Halil İbrahim Yiğit'in şehit olduğu öğrenildi. Şehidin Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki evi Türk Bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi. ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK 25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve Temmuz ayında düğününün olacağı da öğrenildi. Şehidin naaşı Çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İbrahim Yiğit Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pençe Kilit'ten kahreden haber! Tedavi gören askerimiz şehit düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.