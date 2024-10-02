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Arnavutköy'deki Yatılı Okulda Yemek Zehirlenmesi

Arnavutköy'deki Yatılı Okulda Yemek Zehirlenmesi
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir yatılı okulda yemek yiyen 10 öğrenci ve 4 öğretmen, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınanların sağlık durumları iyi.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir yatılı okulda yemek yiyen 10 öğrenci ve 4 öğretmen zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan yatılı bir okulda dün akşam saatlerinde yemek yiyen E.N.Y., C.İ.S., U.G.A., Y.Y., E.M., G.Ç., E.Ç., I.S.K., I.H., Z.S.B isimli 10 öğrenci ve A.İ.U., H.B., G.B., S.O. isimli 4 öğretmen yemekten zehirlendi. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın yaşandığı okul ve 14 kişinin tedavi gördüğü hastane görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zehirlenme istanbul Güvenlik Hastane 3-sayfa Eğitim Olay

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