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Arnavutköy'de Yol Çalışması Trafiği Kilitledi

Arnavutköy'de Yol Çalışması Trafiği Kilitledi
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İSKİ tarafından sürdürülen yol çalışması, tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde büyük trafik sorunlarına yol açtı. Trafik kuyruğu kilometrelerce uzadı ve bazı sürücüler emniyet şeridini kullanarak kural ihlali yaptı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, ilçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletmesi mevkisinde İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi) tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden yol çalışması vatandaşın çilesi haline geldi. Gün içerisinde zaman zaman kilometrelerce uzunluğa ulaşan trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Trafikte beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak emniyet şeridi kullandı.

Arnavutköy'de yaklaşık 1 hafta önce başlayan yol çalışması bitmek bilmedi. Vatandaşın çilesi haline gelen yol çalışması nedeniyle gün içerisinde oluşan trafik kilometrelerce uzunluğa ulaştı. İSKİ tarafından yapılan çalışma nedeniyle ilçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletmesi mevkisinde sürücüler dakikalarca trafikte kalıyor. Gece saatlerinde yapılmayan yol çalışması sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Yol çalışması nedeniyle yolun emniyet şeridiyle birlikte 2 şeridi trafiğe kapatılıyor. Kapanan şeritler nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Oluşan trafik ise havadan görüntülendi.

Öte yandan trafikte beklemek istemeyen bazı araç sürücülerinin, bölgede bulunan trafik polislerine rağmen emniyet şeridi kullanarak kural ihlali yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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