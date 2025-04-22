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Arnavutköy'de Ticari Araca Hafriyat Kamyonu Çarptı: 1 Yaralı

Arnavutköy'de Ticari Araca Hafriyat Kamyonu Çarptı: 1 Yaralı
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İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu, dönüş yapan ticari bir araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dönüş yapmaya çalışan ticari araca hafriyat kamyonu çarptı: 1 yaralı

Arnavutköy'de ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonu, kendisiyle aynı istikamette olan ve dönüş yapmak için manevra yapan ticari araca çarptı. Çarpma sonucunda araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre hafriyat kamyonu kendisiyle aynı istikamette u dönüşü yapmak isteyen ticari taksiye çarptı. Kaza nedeniyle 41 AKN 615 plakalı ticari araç sürücüsü Levent Yılmaz araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya yönelik çalışma yaptı. Araç içerisinden çıkartılan sürücü Levent Yılmaz, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken cadde üzerindeyse yoğun araç trafiği oluştu. Kazada yaralanan sürücüsünün araçtan kurtarılmaya çalışıldığı anlar ve kazadan hemen sonra yaşananlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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