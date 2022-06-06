İstanbul turuna çıkan mühendise taksi çarptı! Bisikletiyle yola savrulan şahıs öldü - Haberler

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy D020 karayolu İstanbul Havalimanı ayrımında meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na doğru ilerleyen iki bisikletliden birine yan yolda taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Murat Albayrak ağır yaralandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada havalimanına giden ve hemşire ve doktor oldukları öğrenilen iki kişi yaralıya bir süre kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan taksi şoförü de polis merkezine götürüldü. İki çocuk babası Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DOĞA SPORLARI TUTKUNUYDU

Jeofizik mühendisi olan Albayrak'ın doğa sporları ve bisiklet tutkunu olduğu öğrenildi. Albayrak'ın arkadaşıyla son konuşmalarının yer aldığı mesajlaşma görüntüleri de ortaya çıktı. Murat Albayrak için bugün öğle vakti Çatalca Ferhatpaşa Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa