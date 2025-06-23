Arnavutköy'de Sopalı Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında

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Arnavutköy'de Sopalı Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir grup genç, sokak ortasında bir gence sopalı saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar kaçtı.

Arnavutköy'de bir gence sokak ortasında sopalı saldırı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç bir kişiyi sokak ortasında sopayla darp etti. Saldırıya uğrayan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy ilçesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede toplanan bir grup genç, bilinmeyen bir sebeple bir genci hedef aldı. Şüphelilerden biri elindeki sopayla gence art arda vururken, diğerleri de fiziki saldırıda bulundu. Saldırganlar çevredekilerin müdahale etmesiyle hızla olay yerinden kaçtı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının ne denli sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Vatandaşlar yaşananlara büyük tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Yaralı genç de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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